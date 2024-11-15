Больше 78 тысяч мужчин в возрасте от 40 до 65 лет, живущих в Липецкой области, не проходят диспансеризацию по несколько лет. Об этом сообщила начальник регионального управления здравоохранения Анна Маркова. Она отметила, что именно эта возрастная группа особенно подвержена риску, например, развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые могут привести к инвалидности или летальному исходу.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов назвал статистику неутешительной и призвал мужчин и всех жителей региона ответственнее относиться к своему здоровью и регулярно проходить осмотры у врачей.

«Настаиваю на массовой диспансеризации. Особенно мужчин из групп риска. Это недолго и это нужно вам и вашим близким. Сердце само по себе колоть не перестанет, а давление от листа подорожника не понизится. Вполне себе по-мужски – пройти диспансеризацию и продолжать заботиться о семье и детях, которым вы очень нужны, – заявил губернатор.

Глава региона поручил запустить программу по обследованию жителей из групп риска с 1 декабря. Также в регионе планируют создать «Паспорта здоровья для районов», с системным мониторингом ключевых показателей – таких, как рождаемость, средний доход, количество спортбъектов и т.д. Такой подход должен помочь оценить состояние здоровья жителей, что на него влияет и выявить проблемные точки.

«Ну и отдельное внимание нужно обратить на доступность алкоголя и табака. Полные запреты не работают. А вот о количестве мест продажи нам нужно серьёзно подумать», – подытожил губернатор.