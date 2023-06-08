Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, как и обещал ранее, посетил пункт временного размещения, в котором сейчас находятся жители Шебекинского района Белгородской области. В основном это семьи с детьми. Им предоставлены номера гостиничного типа.

Игорь Артамонов посмотрел, в каких условиях живут люди, как организовано питание. «Обустроились хорошо. Медики всех осмотрели. Нужна была инвалидная коляска – центр соцзащиты обеспечил. Детям привезли игрушки, книжки», – резюмировал губернатор.

Руководитель региона обсудил с проживающими в ПВР шебекинцами актуальные вопросы, которые их волнуют. В основном это касается документов, которые либо забыли в спешке, либо не успели взять. Губернатор сообщил, что содействие в оформлении или восстановлении документов будет оказано.

Некоторые прибывшие в Липецк жители Белгородской области не хотят сидеть без дела и готовы выйти на временную работу. «С трудоустройством, если нужно, поможем, детей в садики устроим – летом всегда бывают свободные места», – подчеркнул губернатор.

Всего с начала июня Липецкая область приняла около 200 белгородцев. Люди приезжают как организовано на автобусах, так и на личном транспорте. Всем прибывшим предоставляют места для проживания в пунктах временного размещения.

«У нас очень хорошие дружеские отношения с Белгородской областью. Мы уже неоднократно оказывали помощь региону. По просьбе губернатора Вячеслава Гладкова отправляли несколько вагонов металлопроката, чтобы восстановить повреждённые крыши домов. Приняли детей на летнюю оздоровительную кампанию – отдыхают сейчас в «Прометее». Когда сложилась сложная ситуация в Шебекино, конечно же, мы откликнулись одними из первых», – сказал губернатор Игорь Артамонов.