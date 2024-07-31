Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил после реконструкции Яхонтовский водозабор. Работы здесь велись около года. Объект играет знаковую роль в жизни города, отсюда вода поступает практически в весь жилой сектор Данкова, а также на промышленные предприятия.

Во время реконструкции на водозаборе заменили оборудование и запорную арматуру на насосной станции второго подъема и скважинах, автоматизировали их работу. Для улучшения качества ресурса на водозаборе установили станцию обеззараживания. Для безопасности объекта смонтировали новую систему видеонаблюдения. Финансировались работы в рамках областной программы.

«Водоснабжение является одной из наиболее актуальных проблем, волнующих людей, – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов. – Мы активно работаем в этом направлении, чтобы значительно улучшить качество жизни населения Липецкой области».