Игорь Артамонов посетил детскую поликлинику №2 в Липецке после капремонта

Детской поликлинике №2 на улице Пушкина в Липецке в этом году исполнилось 47 лет. Но после капремонта можно вести новый отсчет. Теперь это современное учреждение, где есть все необходимое для лечения маленьких пациентов. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов лично в этом убедился.

К поликлинике прикреплено почти 10 тысяч человек, но очередей и толпы здесь не бывает. Пациенты приходят к определенному времени. Всё по записи. Карточки не теряются. Они хранятся в электронном виде, поэтому всегда под рукой и у лечащего врача, и у администратора, если нужно что-то проверить. Есть электронная стойка самообслуживания, где все интуитивно понятно, куда нажать, чтобы получить талон или результат исследования.

В учреждении преобразилось всё – кабинеты, коридоры, зоны ожидания, входная группа с безбарьерной средой. Сделаны новые инженерные сети, вентиляция, система кондиционирования, установлены пожаробезопасные стеновые панели. А маленьких пациентов ждет особая радость – новая игровая с интерактивным экраном. Теперь проблема не привести ребенка к врачу. А увести его отсюда домой. Особая гордость – 100% оснащение учреждения педиатрами. Три участковых врача пришли по губернаторской программе за последние полгода.

«Вот так из «поликлиники прошлого» делаем медицину будущего. Где важно не только здоровье, но и отношение. И где сегодня помогают уже внукам тех, кто приходил сюда 47 лет назад», – отметил Игорь Артамонов.