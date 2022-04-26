Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов посетил Елец. В ходе рабочей поездки он проверил ход работ по капитальному ремонту улицы Коммунаров и лицея №5.

На улице Коммунаров сейчас идет второй этап реконструкции. Дорога до Вознесенского собора станет двухполосной, тротуары расширят. Сейчас здесь работают около 40 человек. Дорожники уложили нижний слой асфальта, устанавливают бордюры, защитные футляры на газопроводные трубы.

Как рассказал глава Ельца Евгений Боровских, провода уберут под землю, по всей улице сделают парковочные карманы, обустроят велодорожки. Работы планируют закончить раньше 30 ноября – срока, заявленного по контракту.

Игорь Артамонов также оценил первый этап ремонта улицы. Он обратил особое внимание на тротуарную плитку, на которой после зимы появились сколы и трещины. Глава региона поручил устранить дефекты как можно быстрее.

«Нужно тщательно следить не только за ходом работ, но и за качеством стройматериалов. Чтобы улицы приобретали долгосрочный красивый вид. Потребуйте от подрядчика исправить все недостатки», – сказал Игорь Артамонов.

Улица Коммунаров также преобразится благодаря обновлению фасадов 16 многоквартирных домов. Их облик был определен на заседании Архитектурно-градостроительного совета во главе с Игорем Артамоновым. На фасадах зданий советского классицизма будут сохранены детали этого стиля: пилястры, наличники с замковыми камнями, филенки между этажами.

«Мы решили выделить дополнительные средства на фасады, чтобы привести их к единому стилю. Дома окрасят в бежево-песочные тона, установят подсветку. Уверен, улица будет очень красивой», – сказал Игорь Артамонов.

Глава региона также посетил лицей №5. Рабочие выполнили демонтаж прежней отделки и заменили инженерные сети. Главный архитектор Ельца представила концепцию решения фасада школы, которая была согласована с учениками и родителями. Внешний периметр фасадов будет выполнен в сдержанных и нейтральных цветах, так как он граничит с тихой территорией жилых дворов. Внутренняя часть школьного двора станет яркой и контрастной с доминирующим вишневым цветом.

«Пообщался с директором школы. Учителя, ученики – все ждут обновления здания. Важно проконтролировать темп работ, не отставать от графика и сделать все качественно», – отметил Игорь Артамонов.

Рабочая поездка завершилась в парке Железнодорожников. В прошлом году Игорь Артамонов обратил внимание на отсутствие деревьев в общественном пространстве и поручил проработать этот вопрос.

Озеленение парка взяла на себя Группа «Черкизово». Один из крупнейших инвесторов агропромышленного комплекса Липецкой области летом этого года запустит в Елецком районе маслоэкстракционный завод.

«Как социально ответственный бизнес компания инвестирует не только в новые производства, но и вкладывает средства в благоустройство территорий, вблизи которых располагаются ее предприятия. Договорились, что «Черкизово» вложит более 3,5 миллиона рублей в озеленение города», – рассказал мэр Ельца Евгений Боровских.

В парке Железнодорожников сегодня посадили 139 деревьев – рябину, мелколистную липу, калину, березу, черемуху.