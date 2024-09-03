Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил торжественные линейки в школах №46 и №33 Липецка. Учебные заведения открылись после капитального ремонта. Обновились фасады зданий, кровля, коммуникации. Проведена отделка помещений, классы оснащены современным оборудованием. Преобразились и пришкольные территории. Ученикам пришлось заново узнавать свои учебные заведения.

В 46 липецкую школу в этом году пошли 655 учеников, из них 56 – первоклассники. «Здесь забудут про линейки в холле. Появился актовый зал, который не был предусмотрен при проектировке здания, ребята о нём очень просили», — отметил глава региона. Школа открылась в 1968 году.

33-я липецкая школа значительно моложе — работает с 1992 года. Капитального ремонта в ней не было ни разу — только ежегодный косметический. В этом году учиться в ней будут 1427 школьников. Первоклашек — 105. «В учебном заведении теперь много зон для коворкинга. Школа большая, много детских объединений — есть где собираться», — отметил Игорь Артамонов.

В 33 школе также отреставрирован рисунок по мотивам сказок Пушкина. Это работа учителя ИЗО Геннадия Кувшинова. Педагог украсил им стену одного из классов, работе больше 30 лет. Сохранить рисунок просили педагоги школы, в частности — вдова Кувшинова, учитель истории и обществознания Алла Калинина.

«Рядом с обеими школами сделаем новые спортплощадки — деньги на это уже выделили. Можно будет играть в футбол, волейбол, баскетбол и заниматься воркаутом», — отметил Игорь Артамонов в своём телеграм-канале.

За три года в Липецкой области капитально отремонтируют 50 школ.