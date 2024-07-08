Ежегодный «День поля» собрал гостей в Бруслановке Липецкого района. Поблагодарить аграриев за труд приехал губернатор региона Игорь Артамонов.

«Липецкое сельское хозяйство каждый год радует своими достижениями. Благодаря нашим аграриям мы смело смотрим в будущее, обеспечивая производственную безопасность региона и страны», – отметил губернатор.

Глава региона вместе с гостями сельскохозяйственного праздника посетил выставку агротехники, где были представлены передовые образцы тракторов, комбайнов, культиваторов и других машин и оборудования.

«Посмотрели выставку сельхозтехники – мощь, конечно. И почти всё наше, отечественное. В этом году, мне показалось, что было больше людей – не аграриев, а простых наших семей с детьми. Мальчишки во всех тракторах и комбайнах посидели руль покрутили, посмотрели огромные дроны для обработки полей. Детям интересно, а значит будущее у нашего сельского хозяйства хорошее – подрастает смена, которой не всё равно», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Аграрии на площадке смогли обменяться опытом с коллегами, познакомиться с новыми методиками возделывания сельхозкультур. 25 человек получили ведомственные и региональные награды. Для гостей праздника выступили ВИА «Песняры» и Ольга Кормухина.