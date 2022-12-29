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Игорь Артамонов посетил липецкий дивизион в зоне СВО

9 минут назад
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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в очередной раз побывал в зоне проведения специальной военной операции. Он посетил место дислокации липецкого гаубичного артиллерийского дивизиона имени Ивана Флёрова и передал гуманитарный груз, который сформировали по заявкам командования.

«Передал нашим парням необходимые тактические и технические средства, экипировку, средства связи, автозапчасти и автомобиль», – рассказал Игорь Артамонов.

Командира дивизиона губернатор наградил медалью «Во славу Липецкой области», а все бойцы получили памятные сувениры. 

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