Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в очередной раз побывал в зоне проведения специальной военной операции. Он посетил место дислокации липецкого гаубичного артиллерийского дивизиона имени Ивана Флёрова и передал гуманитарный груз, который сформировали по заявкам командования.

«Передал нашим парням необходимые тактические и технические средства, экипировку, средства связи, автозапчасти и автомобиль», – рассказал Игорь Артамонов.

Командира дивизиона губернатор наградил медалью «Во славу Липецкой области», а все бойцы получили памятные сувениры.