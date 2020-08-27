Игорь Артамонов посетил Липецкий район

Глава администрации Липецкой области посетил Липецкий район и проверил, как выполняются его предвыборные обещания. Рабочая поездка началась с села Боринское, где Игорь Артамонов оценил ход строительства Центра культурного развития. С просьбой построить новый Дом культуры к Игорю Артамонову обратились сами жители. В селе живет более семи тысяч человек и ДК для них – это важный социальный объект. Новое здание строится в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма в Липецкой области». Оно заменит старый Дом культуры, который был построен в 1960 г и с тех пор ни разу не ремонтировался.





«Дом культуры – большой, красивый. Это современный культурный центр, где будут заниматься и дети, и взрослые. Мы внимательно смотрим на роль школы, спорта и культуры. По этим трём направлениям мы должны развиваться. Надеемся, что люди, которые занимаются танцами, музыкой, художественной самодеятельностью, будут примером для общества и будут образовывать других», – сказал Игорь Артамонов.





Возводить здание начали в марте 2020 года, завершить стройку планируют к ноябрю. Стоимость работ составила более 60 млн рублей – это средства областного бюджета. Кроме существующих кружков, планируется открыть новые направления: 3D –моделирование, IT- куб, коворкинг-студию. На сегодняшний день здание готово на 72%. Строители смонтировали наружные и внутренние инженерные сетей, произвели кровельные и фасадные работы, заасфальтировали территорию. Сейчас идет внутренняя отделка помещений, благоустройство и озеленение территории. Все работы ведутся в соответствии с графиком.

В рамках рабочей поездки Игорь Артамонов также побывал на предприятии «ПластиФорм», которое единственное в Черноземье производит ПЭТ – преформы и полимерные колпачки. С 2019 года оно является участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Глава региона встретился с активными жителями и рассказал о деятельности администрации области, приоритетных задачах в реализации национальных проектов, начиная от здравоохранения, заканчивая благоустройством. Ответил и на волнующие жителей вопросы. За значительный вклад в развитие экономики региона Игорь Артамонов вручил благодарственные письма жителям района.









Кроме того, глава администрации Липецкой области проверил, как построены новые ясли в селе Ленино. Корпус, рассчитанный на 135 детей, возвели рядом с начальной школой. Строительство велось в рамках национального проекта «Демография». В проект было вложено 128,6 млн рублей. Средства выделены из федерального, регионального и муниципального бюджетов. В ясли будут принимать детей в возрасте до трёх лет не только с территории Ленинского сельского поселения, но и малышей из близлежащих сёл.

«Важно контролировать выполнение работ подрядчиком в рамках гарантийных обязательств. Не хотелось бы, чтобы на объектах спортивной площадки стала осыпаться краска, как это получилось в селе Становое. Здесь есть небольшие недочеты, их надо исправлять. Либо подрядчик это сделает, либо будет платить штрафы», – подытожил Игорь Артамонов.