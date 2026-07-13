Игорь Артамонов посетил липецкий центр ГИМС МЧС России и обсудил вопросы безопасности на воде

В преддверии пика купального сезона губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил Государственную инспекцию по маломерным судам (ГИМС) Главного управления МЧС России по Липецкой области и обсудил вопросы обеспечения безопасности населения.

По словам сотрудников ГИМС, в летний период поступает множество жалоб на владельцев катеров и гидроциклов, которые создают угрозу для купающихся, превышая скорость вблизи пляжей. Игорь Артамонов отметил, что с этого года на территории Липецкой области ужесточены правила пользования маломерными судами. Допуск на воду осуществляется только после регистрации в реестре ГИМС МЧС России. Категорически запрещается: выход в тумане при видимости менее 1 км; выход в тёмное время суток без исправных световых приборов; использование гидроциклов в тёмное время суток. Кроме того, все маломерные суда обязаны соблюдать скоростной режим: в 50-метровой зоне от пляжей — не более 5 км/ч; у причалов и вблизи населённых пунктов — не более 10 км/ч.

В ходе встречи было высказано предложение об установке камер видеонаблюдения на участках, где скорость судов ограничена знаками. Это позволит фиксировать нарушения в автоматическом режиме и повысит дисциплину судоводителей. Губернатор поручил проработать данный вопрос совместно с профильными ведомствами.

Также Игорь Артамонов поблагодарил сотрудников за спасение детей на реке Воронеж. Инцидент произошел на прошлой неделе. Двое мальчиков 8 и 10 лет попытались перейти реку Воронеж недалеко от набережной по фиксирующему порогу. Это место известно своей живописностью: оно напоминает небольшой водопад. Однако течение здесь крайне опасно, и детей унесло водой. К счастью, рядом находился спасательный пост. Благодаря оперативным и профессиональным действиям спасателей Василия Чернавского и Алексея Лебедева, мальчиков удалось быстро извлечь из воды, оказать первую помощь и передать медикам. Дети наглотались воды и несколько дней провели в больнице. Сейчас они уже выписаны и чувствуют себя хорошо.

«Спасибо нашим спасателям. В этот раз всё закончилось благополучно, потому что помощь была рядом. В жару многие купаются в необорудованных местах, где спасатели не дежурят. Там цена ошибки может быть фатальной. Спасатели постоянно ведут профилактическую работу. Но я прошу родителей: пожалуйста, объясняйте детям, что красивые места у воды не всегда безопасны. И сами не рискуйте там, где купание запрещено», – подчеркнул губернатор.

Главное управление МЧС России по Липецкой области напоминает: купаться разрешено только на официально оборудованных пляжах, где организовано дежурство спасателей и обеспечен контроль за безопасностью. Родителям необходимо объяснять детям правила поведения на воде и не оставлять их без присмотра. Номер, куда стоит звонить при чрезвычайной ситуации на воде, — 112.