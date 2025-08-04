Игорь Артамонов посетил медицинские объекты Липецка

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил Липецкую областную детскую больницу и строящийся рядом с ней новый хирургический корпус. Здесь уже завершаются работы по инженерным сетям и коммуникациям, идет отделка помещений и будущих палат. В хирургическом корпусе будут приемное отделение, травмпункт, 7 операционных, отделения реанимации и интенсивной терапии, а также специализированные отделения: гнойной, плановой, нейро-, ЛОР-хирургии, травматологии и ортопедии. Также разместят кабинеты лучевой диагностики.

Медики планируют оказывать стоматологическую помощь под наркозом детям с тяжелыми заболеваниями ЦНС на базе коек отоларингологического отделения. Также, учитывая высокую потребность, хотят открыть койки для офтальмологической помощи детям. Строительство ведется в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«Новый корпус существенно повысит возможности и качество оказания высокотехнологичной хирургической помощи детям. В действующей детской областной больнице условия сейчас не соответствуют современным требованиям. Мы ждем завершения строительства, чтобы дети и их родители получили комфортные палаты, а врачи – новое оборудование. Cложные операции можно будет проводить в регионе, не отправляя маленьких пациентов в федеральные центры»», – сказал Игорь Артамонов.

Игорь Артамонов также посетил поликлинику на ул. Коммунистическая, 24 в Липецке, где завершается капитальный ремонт фасада и внутренних помещений. В структуре медучреждения – две взрослые поликлиники и детская поликлиника, офтальмологический и многопрофильный дневные стационары. К нему прикреплено более 32 000 человек, из которых 6 700 – дети; поликлиника рассчитана на 1600 посещений в смену.

Как рассказал губернатору главный врач горбольницы №4 «ЛипецкМед» Валерий Лихачев, благодаря ремонту восстановлены отделения, созданы новые кабинеты, операционные и манипуляционные, что позволит оказывать населению больше услуг. Например, в детской поликлинике оборудовали сухой бассейн и соляную пещеру (спелеокамеру). Закуплено новое оборудование для сосудистой хирургии: в дневном стационаре теперь можно проводить лазерные операции при варикозе с выпиской пациента на следующий день. На первом этаже откроется профилактическое отделение для профосмотров и диспансеризации.

Еще один объект – поликлиника на ул. Невского, 25. Она рассчитана на 500 посещений в смену, к ней прикреплено 19 300 жителей. На базе медучреждения размещены 7 учебных кабинетов Липецкого медицинского колледжа для подготовки среднего медперсонала.

В четырехэтажном здании 1974 года постройки планируется провести капитальный ремонт фасада и кровли, а также благоустроить территорию и расширить парковку.