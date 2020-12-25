Глава администрации Липецкой области, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Артамонов сегодня посетил новый детский сад № 4 в микрорайоне Звездный. Он рассчитан на 350 мест, что позволит обеспечить стопроцентную доступность услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, живущих в этом районе.

Дошкольное учреждение называется «Стартум». В нем созданы условия для 14 групп детей разного возраста. Игорь Артамонов оценил современное игровое, развивающее оборудование детского сада, посмотрел медицинский блок, пищеблок, музыкальный, спортивный и актовый залы. Все ясельные группы, в соответствии с нормативами, расположены на первом этаже. Полы подогреваются.

«О таком можно только мечтать. Здесь будет обеспечено всестороннее развитие детей. Оно позволит растить будущих чемпионов, учёных и победителей». – отметил Игорь Артамонов.

Детсад в микрорайоне Звездный стал одним их трех дошкольных учреждений, построенных в этом году по нацпроекту «Демография». Другие два возвели в микрорайонах Победа и Европейский. Строительство каждого из них обошлось в 165 млн рублей.