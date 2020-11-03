Игорь Артамонов посетил новый МФЦ в городе Грязи

Глава администрации Липецкой области сегодня посетил новый многофункциональный центр в Грязях. По просьбам местных жителей офис открыли в центре города. Ранее он располагался на окраине в здании бывшей школы.

Под новый офис переделали помещение местной типографии. Открыли 19 окон для обслуживания клиентов, обустроили просторные зоны ожидания, установили терминалы оплаты, зарядную станцию для гаджетов, ячейки для хранения вещей, оборудовали уютный детский уголок.

Первых посетителей новый центр «Мои Документы» принял около трёх недель назад. Ежедневно его посещают около 300 человек.

«Помещение большое, в перспективе здесь можно будет обслуживать до тысячи человек в день. Необходимо обучить персонал и передать сюда полный комплекс услуг соцзащиты и службы занятости. Для этого все возможности есть», – прокомментировал Игорь Артамонов.