Игорь Артамонов посетил новый спортзал и начальную школу в селе Конь-Колодезь

Глава администрации Липецкой области сегодня посетил спортивный зал и начальную школу в селе Конь-Колодезь Хлевенского района. Оба учреждения только открылись. Они находятся в новом здании, построенном рядом со средней школой.

Новый спортзал – просторный и современный. Он построен по поручению главы региона Игоря Артамонова в рамках его предвыборных обещаний. Здесь оборудованы душевые комнаты, тренерская, раздевалки и медпункт.

Зал рассчитан на занятия игровыми видами спорта. Футбол, баскетбол и волейбол будут доступны не только школьникам. Во внеурочное время будут работать секции для местных жителей. Кроме того, площадка станет домашней тренировочной базой для местных школьниц-футболисток, неоднократных призёров всероссийских соревнований по мини-футболу среду школьных команд.

В этом же здании разместилась начальная школа, которую посещают ученики из шести соседних сёл. Помещение рассчитано на 100 учеников, в этом году здесь будут учиться 80 детей.

На строительство здания, где расположились спортзал и начальная школа, из областного бюджета было выделено 74,6 млн рублей, ещё 16 млн добавили из бюджета муниципалитета.

«Приятно видеть, как меняются наши сёла. Изменения происходят в каждом районе: строятся детские сады, школы, поликлиники. Обязательно продолжим эту работу, чтобы качество жизни населения Липецкой области постоянно повышалось», – отметил глава региона Игорь Артамонов.