Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил обновлённую поликлинику в селе Красное. В этом году был закончен капитальный ремонт первого этажа поликлиники Краснинской районной больницы. Работы проводились по национальному проекту «Здравоохранение». Ремонт проходил на площади более 1 тыс. кв. м: была выполнена полная замена коммуникаций, инженерных сетей, сантехнического оборудования, проведены отделочные работы стен, пола, потолков, заменены дверные блоки, закуплена новая медицинская и корпусная мебель. В здании оборудован отдельный санузел для маломобильных групп граждан и переделана навигация по кабинетам. Все исследования пациенты могут пройти на одном этаже.

Поликлиника обслуживает более 13 тыс. населения и рассчитана на 180 посещений в смену. Сейчас здесь работают 20 врачей и 85 сотрудников среднего медицинского персонала. За последние три года на работу по программам «Губернаторский миллион» и «Губернаторские полтора миллиона» в учреждение трудоустроились врач терапевт, врач отделения общей врачебной практики и участковый педиатр.

В 2023 году по программе «Земский фельдшер» приступили к работе 2 молодых специалиста-фельдшера ФАПов и фельдшер скорой медицинской помощи. А также заключены целевые договора на обучение с двумя студентами медицинским ВУЗов, а также тремя учащимися медицинских колледжей.

Во втором полугодии 2024 года запланирован ремонт второго этажа поликлиники, а также поставка новых цифрового маммографа и современной рентгенологической установки.

«Обновлённая поликлиника привлекает новые кадры. Регион и муниципалитеты поддерживают специалистов. Часть медиков живет в муниципальном жилье, через 10 лет получат его в собственность. Для семьи терапевта из Липецка и молодой семейной пары строятся частные дома», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.