Глава региона Игорь Артамонов сегодня посетил ОЭЗ «Липецк», где встретился с руководителями нескольких компаний-резидентов. Они обсудили проблемные вопросы, пути их решения, меры поддержки бизнесменов и сотрудников предприятий. Первой точкой в маршруте главы региона стал завод «Йокохама Р.П.З.». В конце марта компания объявила о временной приостановке производства по причине возникших логистических сложностей с доставкой материалов из-за рубежа.

Игорь Артамонов ранее уже встречался с генеральным директором производителя автошин в Липецке и предложил помощь в адаптации к новым условиям логистики. Тем не менее, вопрос еще находится в стадии решения. Часть сотрудников предприятия продолжает работать, еще часть находится во временном простое. Игорь Артамонов отметил, что состояние этого резидента вызывает у него беспокойство.

«Мы знаем, что проблемы с поставками комплектующих легко решить через Турцию. Возможности для этого есть. Но японская компания настаивает, что справится своими силами. При этом подвижек в решении вопроса мы не видим. Хочется надеяться, что в причинах затянувшегося простоя нет политической подоплёки. Я обозначил директору свою позицию. Если предприятие не найдёт и не озвучит решение через месяц, то мы приложим все усилия, чтобы сотрудники были трудоустроены на другие предприятия особой экономической зоны», — подчеркнул Игорь Артамонов.

«Йокохама Р.П.З.», вторая корпорация по производству шин в Японии и седьмая в мире, получила статус резидента ОЭЗ «Липецк» в декабре 2008 года. Это первый производитель автомобильных шин марки «YOKOHAMA» в России. Объем вложенных инвестиций на данный момент составляет 8615,2 млн рублей.

Также Игорь Артамонов посетил ООО «Эгида». Проект находится в стадии строительства. Несмотря на сложную ситуацию и условия санкций, ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2022 года. Статус резидента компания получила в декабре 2018 года. Объем вложенных инвестиций составил 3386 млн рублей. «Эгида» — российская компания по производству и продаже пенополиуретана, тканей, клея и комплектующих для мягкой мебели. Является поставщиком комплектующих для крупнейших производителей мебели России и стран СНГ, таких как Askona, Moon, Hoff. Сегодня компания «Эгида» производит не менее 35% эластичного пенополиуретана в России.

С представителями компании «ППГ Индастриз Липецк» Игорь Артамонов обсудил новые рынки сбыта продукции этого предприятия. Компания PPG — глобальный поставщик красок, покрытий и специальных материалов с более чем 139-летней историей. В России одним из основных его потребителей является компания «АвтоВАЗ». Сейчас наблюдается значительное падение спроса на продукцию «ППГ Индастриз Липецк» из-за перебоев поставок комплектующих для производства автомобилей у потребителей. Игорь Артамонов сообщил, что администрация региона окажет содействие в продвижении продукции «ППГ Индастриз Липецк».

«Мы плотно сотрудничаем с федеральными ведомствами, например, Минпромторгом. Есть специальный каталог, который содержит информацию о вариантах замены импорта в плане оборудования, логистических цепочках. Мы вместе с ними прорабатываем ситуацию. В целом обстановка на предприятиях ОЭЗ «Липецк» положительная. Резиденты нацелены на сохранение своих производств, активно адаптируются к существующим условиям. Заботятся о своих сотрудниках. Все работники квалифицированные, обученные, хорошо подготовленные. Заметна абсолютная уверенность в том, что все будет хорошо, пусть и с небольшим течением времени», — отметил Игорь Артамонов.

Как рассказал главе региона генеральный директор ОЭЗ «Липецк» Роман Петрухин, со всеми резидентами поддерживается постоянное взаимодействие. На связи с компаниями HR-блок, юристы, специалисты агентства инвестиционного развития региона.

«Мы должны не только привлекать в Липецкую область новых резидентов, но и максимально помогать тем, кто работает с нами сейчас. От этого зависит благополучие и имидж и ОЭЗ, и всего региона. Каждый день наши сотрудники консультируют резидентов по возникающим рабочим вопросам, постоянно мы налаживаем новые контакты с российскими и зарубежными компаниями из дружественных стан в поисках новых поставщиков, организации логистических путей. Оказываем содействие всеми возможными способами», — рассказал Роман Петрухин.

Кроме того, Игорь Артамонов посетил завод «Шлюмберже». Он обсудил с руководством компании возможность подготовки кадров для предприятия на базе машиностроительного техникума. Предполагается ввести ускоренный курс обучения специалистов с последующим трудоустройством.