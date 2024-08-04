Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил оздоровительный лагерь «Прометей». Здесь проходит третья смена, на которой отдыхают около пятисот детей. Параллельно проводится смена «Первые в IT» всероссийского образовательного форума «Область будущего». На неё приехали молодые айтишники — представители «Движения Первых» из 12 субъектов РФ: Московской, Ленинградской областей, Кубани, Ставрополья и других регионов. Для участников форума на базе центра «Технологии» проводятся занятия по программированию, 3D-моделированию и анимации.

Глава региона осмотрел обновлённые и построенные в лагере объекты: модульные корпуса, бассейн, костровую, центральную площадь, а также пообщался с прометеевцами.

«Мы продолжим менять «Прометей». В этом году после завершения смен построим еще два новых модульных корпуса, начнем реконструкцию стадиона, построим корты, волейбольные и баскетбольные площадки, продолжим ремонт старых корпусов. А в обновленном медицинском блоке появятся соляные пещеры, грязелечебница и физиопроцедуры», — отметил Игорь Артамонов.

Форумная и третья лагерная смена в «Прометее» завершатся одновременно — 4 августа. Всего в рамках летней оздоровительной кампании здесь отдохнут 2 тысячи детей.