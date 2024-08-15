Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил парк Победы в селе Тербуны. Здесь по инициативе военно-патриотической организации «Общевойсковое братство» возводится мемориальный комплекс, посвященный защитникам Отечества.

Площадку комплекса в форме пятиконечной звезды уже украшают фигуры пограничника и десантника, в будущем здесь появятся скульптуры моряка, лётчика, а также бойцов-участников СВО и локальных конфликтов в Афганистане и на Северном Кавказе.

Рядом с мемориальным комплексом расположена аллея Героев. На ней установлены стелы с мемориальными досками в память о 15 тербунцах, погибших при исполнении воинского долга.

«Вклад тербунцев в благоустройство парка – пример активной гражданской позиции. Участие в таких проектах показывает, что жители неравнодушны к своей малой Родине и готовы вкладывать свои силы и время в её развитие», – отметил губернатор Игорь Артамонов.

В парке Победы проводятся патриотические мероприятия и встречи ветеранских организаций. За счёт областных и муниципальных средств построена детская игровая площадка. По словам местных жителей, парк стал местом отдыха тербунцев разных возрастов.