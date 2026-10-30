Игорь Артамонов посетил «Сосновый бор»

В липецком реабилитационном центре «Сосновый бор» завершается ремонт двух корпусов. Один из них обновили в рамках нацпроекта «Семья». Здесь появятся 10 дополнительных мест для проживания. Во втором корпусе обустраивают современную зону приёма гостей, пространство для отдыха и небольшое кафе.

Ход работ оценил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он осмотрел обновлённые помещения, познакомился с возможностями центра и пообщался с участниками СВО, которые проходят здесь реабилитацию.

«Сосновый бор» расположен на территории 18 га в окружении хвойного леса. Центр специализируется на восстановлении людей после тяжёлых заболеваний, травм и ранений. Особое внимание уделяется участникам СВО и членам их семей. Более 350 человек из этой категории уже получили здесь помощь.

В центре работает команда врачей разных специальностей: невролог, кардиолог, травматолог, физиотерапевт, психиатр, врач физической и реабилитационной медицины. Для пациентов доступны современные физиотерапевтические процедуры, водолечение, массаж, лечебная и адаптивная физкультура. Условия пребывания продуманы до мелочей: гостям предоставляют индивидуальные махровые халаты, полотенца, шкафчики с электронными замками.

Реабилитация в «Сосновом бору» не ограничивается медицинскими процедурами. Здесь помогают восстановить бытовые навыки, оказывают психологическую поддержку, а также дают возможность освоить новую профессию. Обучение ведётся по пяти направлениям, среди которых управление беспилотниками, их ремонт и техническое обслуживание, вождение автомобиля, швейное и обувное дело.

Получать помощь можно как с проживанием, так и в дневном формате. Медицинские и оздоровительные направления будут расширяться, чтобы центр стал местом не только для реабилитации, но и для семейного отдыха.

«Здесь прекрасная природа. Люди смогут приезжать сюда, гулять, дышать хвойным воздухом, кататься на лошадях, получать медицинские и косметологические услуги. Нам бы хотелось, чтобы здоровый образ жизни и время, проведённое с семьёй на свежем воздухе, стали для каждого из нас приоритетом», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.