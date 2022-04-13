Глава региона Игорь Артамонов посетил первую муниципальную социальную ярмарку в районе спорткомплекса «Звёздный», которая открылась 5 апреля. Свою продукцию здесь реализовывают только местные товаропроизводители – это восемь фермеров из Данковского, Краснинского, Добровского, Усманского, Лебедянского районов и Липецка. Торговую площадь им предоставляют бесплатно. Липчане могут купить на ярмарке молочную и мясную продукцию, овощи, мед, колбасные изделия.

«Фермеры не платят за аренду, нет посредников, значит, они могут продавать свою продукцию по ценам ниже, чем в магазинах. Важно, чтобы этот процесс не останавливался, и чтобы ярмарка оставалась социальной в понимании жителей. Нужен контроль за ценами. Будем развивать этот формат и открывать такие ярмарки в других точках города», — сказал Игорь Артамонов.

Как сообщили в городском управлении потребительского рынка, скоро еще одна муниципальная ярмарка появится рядом с магазином «Пролетарский» на улице Гагарина. Также планируется разместить ярмарочные домики рядом с магазином «Ноябрьский» и в Ссёлках. Важное условие участия в социальной ярмарке — наличие фермерского хозяйства или производства на территории Липецкой области.

Также Игорь Артамонов принял участие в открытии нового кафе на площади у ДС «Звездный». Владелец рассказал о сотрудничестве с благотворительным фондом «Больше, чем добро». Дважды в месяц в кафе будут проводить бесплатные обеды для детей с особенностями здоровья. Их также ждет развлекательная программа с аниматорами и бесплатный прокат самокатов и электроавтомобилей.

«Радует, что у нас появляется все больше таких предпринимателей, которые открывают современные пространства не забывают о своей социальной ответственности. Большое спасибо за поддержку особенных детей. Уверен, сюда будут приходить много молодых липчан. Площадь, как мы и планировали, станет центром притяжения жителей», — сообщил Игорь Артамонов.