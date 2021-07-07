Глава региона Игорь Артамонов посетил стадион «Металлург». Он обсудил с руководством клуба и начальником управления физкультуры и спорта подготовку к матчам Олимп-Первенства России среди команд клубов Футбольной Национальной Лиги.

В этом сезоне футболистам «Металлурга» предстоит сыграть восемь матчей, первый домашний матч состоится уже 11 июля. Он пройдет на резервном стадионе «Химки» в связи отсутствием у стадиона «Металлург» второй категории согласно требованиям РФС.

«Мы делаем все для того, чтобы закрепиться в ФНЛ. Нашли внебюджетное финансирование для клуба, предоставили все финансовые гарантии в РФС. Сейчас перед нами стоит задача – как можно быстрее переоборудовать стадион, чтобы мы могли проводить домашние матчи в Липецке. Коллеги докладывают, что до 1 сентября должны всё это закончить», – сказал Игорь Артамонов.

Уже объявлены торги на проведение работ по оборудованию стадиона в соответствии с требованиями РФС к стадионам второй категории. Необходимо отремонтировать освещение чаши стадиона, в том числе футбольного поля, оборудовать системы видеонаблюдения и контроля управления доступом, установить автоматизированную систему продажи билетов и абонементов. Ремонт входных групп и подтрибунных помещений должны закончить к середине августа.

«Если команда закрепится в Лиге, это будет хороший результат. Дальше нужно обновлять состав, чтобы соответствовать уровню команд ФНЛ», – отметил Игорь Артамонов.

Администрация Липецкой области и президент «Металлурга» Марко Маркезе окажут содействие болельщикам, желающим поддержать команду в Химках. Для поклонников команды выделят несколько автобусов общей вместимостью в 200 мест. Все смогут пройти ПЦР-тесты на территории стадиона «Металлург». Также администрация Липецка планирует организовать трансляцию на Городище, если позволит эпидемиологическая ситуация.

«Футбол – это игра №1, самый популярный вид спорта среди жителей. Мы учитываем пожелания жителей и будем поддерживать футбол дальше», – сказал Игорь Артамонов.