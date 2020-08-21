Игорь Артамонов посетил Становлянский район

Глава региона Игорь Артамонов сегодня побывал в Становлянском районе. Первым пунктом рабочей поездки стало посещение районной больницы, где предусмотрено строительство новой блочно – модульной котельной.

Планировалось, что ее сдадут в эксплуатацию в сентябре 2020 года, но подрядчик не выполнил обязательства по разработке проектно-сметной документации. Управление энергетики и тарифов направило обращение в прокуратуру. Договор на выполнение проектно-сметных работ будет заключен с другой организацией. Новая котельная начнет работать до конца года, старая также будет модернизирована, что позволит начать отопительный сезон вовремя.

«За срыв работ на таких важных объектах подрядчиков нужно серьёзно штрафовать. И больше не допускать в регион», – сказал Игорь Артамонов.

Глава региона также оценил ход ремонтных работ в Центре дополнительного образования детей в селе Становое, который начали ремонтировать по его поручению. С проблемами, назревшими в помещении, глава региона познакомился во время рабочей поездки в Становлянский район в декабре 2018 года. Местных жителей очень беспокоила судьба здания, где помимо спортзала, располагается сельский детский технопарк «Кванториум».

Здание ни разу капитально не ремонтировалось с 1968 года. Специалисты подрядной организации выполнили большой объем работ по устройству кровли, фасадов, подпорных стенок, отопления, вентиляции, монтажу окон, поменяли электропроводку, обустроили котельную, оштукатурили внутренние стены, залили бетонное основание под спортплощадку и смонтировали два лифта-подъемника.

Осталось закончить отделочные работы, установить двери, смонтировать спортивное оборудование и благоустроить территорию. Готовность здания на сегодняшний день составляет 85%. Стоимость работ составила 62,5 млн рублей. Объект реконструируется в рамках госпрограммы «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ».

В спорткомплексе, который был открыт в 1969 году, работают кружки по восьми видам спорта: футболу, минифутболу, баскетболу, волейболу, пауэрлифтингу, вольной борьбе, дзюдо и настольному теннису. По окончанию ремонта в нем смогут заниматься более 500 человек в день. Планируется, что Центр дополнительного образования откроется в октябре этого года.

Кроме того, глава региона осмотрел, как идет капитальный ремонт подъездной дороги к зерновому элеватору в селе Бабарыкино. Протяжённость участка составляет 1, 5 км, ширина – шесть метров. В Становлянском районе активно ремонтируются и другие дороги. В частности, по программе «Комплексное развитие сельских территорий» приведен в порядок участок от Лукъяновки до станции Бабарыкино протяженностью 1,8 км.

«Мы посмотрели, как реализуются проекты в рамках моих предвыборных обещаний. Я рад, что по просьбе жителей мы отремонтировали много дорог. Благоустроены общественные территории, все чисто, красиво. Острые проблемы решаются, будем и дальше контролировать ход выполнения работ по строительству важных социальных объектов», – подчеркнул Игорь Артамонов.