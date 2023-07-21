Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в ходе рабочей поездки в Становлянский район посетил отремонтированную школу и провёл встречу с молодёжью. В образовательном учреждении руководитель региона посмотрел, в какие условия созданы для детей.

Школу капитально отремонтировали в прошлом году. Внутри полностью обновили – поменяли отопление, электропроводку, сети водоснабжения и водоотведения. Классы оснастили по последнему слову школьной техники. Оборудовали спортзал. На цокольном этаже сделали помещения для тренажёрного зала, лыжной базы, игры в настольный теннис.

Родители школьников просили благоустроить прилегающую к зданию территорию. По поручению губернатора на эти цели из областного бюджета были выделены дополнительные средства.

«Хорошо выполнены работы, выбраны качественные материалы. По словам педагогов, школьники довольны. Это уже не первое учебное заведение, где мы делаем такой ремонт, и, разумеется, не последнее», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Затем руководитель региона провёл встречу с молодёжью, живущей в Становлянском районе, и ответил на вопросы, волнующие молодых жителей муниципалитета. В основном они касались обучения, самореализации и трудоустройства. Многие сообщили, что планируют жить и работать в родном селе.