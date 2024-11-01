Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил строительную площадку будущего Индустриального парка и два действующих завода Грязинской площадки ОЭЗ «Липецк».

Индустриальный парк — это новая универсальная площадка в 54 тыс. кв. метров. 45 тыс. кв. метров отвели под производственно-складские помещения. Их резиденты ОЭЗ — будущие или действующие — могут взять в аренду или купить. В помещениях есть всё необходимое: коммуникации, системы пожаротушения и сигнализация, резиденту останется только завезти оборудование и начать производство продукции.

По словам специалистов экономзоны «Липецк», парк строят по просьбам небольших компаний и предприятий, которые не готовы тратиться на строительство своего завода. При этом арендаторам и владельцам таких помещений доступны все льготы резидентов ОЭЗ. Парк будет включать два производственных комплекса, один из которых почти готов, хозяйственно-бытовой корпус, контрольно-пропускной пункт и стоянку для грузового транспорта и легковых авто.

На заводе «ЛЗТК» Игорю Артамонову рассказали о расширении предприятия. Завод состоит из двух цехов, где производят металлоконструкции для теплиц под плёночное и стальное покрытие. Компания планирует строительство ещё двух производств: на одном будут делать насосы для химической промышленности, на другом — светильники для теплиц.

Глава региона также посетил завод «РеФорма» — бывшую австрийскую компанию Doka, производителя металлической опалубки. Название фирма сменила с уходом собственника. Производство локализовано на 70%, а комплектующие на заводе используются только российские. В 2025 году компания хочет нарастить объёмы продукции, ввести на производстве третью смену и создать около 100 новых рабочих мест.

«Благодарю коллег за вклад в развитие региона. Мы продолжаем расти. Отдельно отмечу, что предприятия ОЭЗ активно участвуют в реализации нацпроекта «Производительность труда», что уже дало видимые результаты: срок производства продукции сократился на 40%, а выработка увеличилась в среднем на 70%», — отметил Игорь Артамонов.