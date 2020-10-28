Игорь Артамонов посетил стройплощадку новой школы в микрорайоне Европейский

Руководитель Липецкой области сегодня проверил ход строительства новой школы в микрорайоне Европейский г. Липецка. Сейчас на объекте трудится 300 человек. Работы идут по графику, уже выполнено около 70% от общего объёма. Подрядчики обещают сдать школу к декабрю.

«Когда в феврале строители приступали к работе, сложно было представить, как всё здесь изменится за несколько месяцев. Это была задача с вызовом. Сегодня мы видим, что возведение таких крупных социальных объектов возможно в сравнительно короткие сроки. Будем стараться поставить такую работу на поток», – прокомментировал Игорь Артамонов.

На сегодняшний день завершено остекление главного блока, уложена плитка, поклеены обои в классах. Помимо этого, в некоторых кабинетах уже есть линолеум, сейчас ведётся монтаж подвесных потолков. В помещении, где расположен бассейн, специалисты приступили к остеклению. Работы планируют завершить в конце следующей недели. Саму чашу бассейна сейчас готовят к нанесению специальной плёнки, которая обеспечит гидроизоляцию и придаст воде синий оттенок.

Ведутся работы по благоустройству территории и оборудованию спортивных площадок. Также рабочие укладывают плитку между основным зданием и пристройкой с бассейном. Всего им предстоит смонтировать порядка четырёх тысяч квадратных метров покрытия – работы выполнены на 20%.

По инициативе главы региона был пересмотрен проект внутреннего оформления школы. Разработан новый дизайн. Найдены оригинальные цветовые решения для стен, одна из которых будет украшена живой зеленью. В бассейне появится светопрозрачная стена, которая визуально расширит пространство. Конструкция будет подвижной и, при необходимости, позволит объединять два помещения.

Полностью изменена концепция актового зала. Его превратят в интерактивное пространство, которое можно будет трансформировать для проведения конференций и различных встреч. Кроме того, в зале оборудуют большую медиа-стену.

Новая школа рассчитана на 800 детей. Планируется, что первых учеников она встретит в сентябре 2021 года. Образовательное учреждение возводится по программе «Стимул» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».