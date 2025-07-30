Игорь Артамонов посетил строящийся Ледовый дворец в Лебедяни

Крупные спортобъекты возводятся в небольших городах Липецкой области благодаря госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». В Лебедяни идёт строительство Ледового дворца. Площадку посетил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Жители района давно ждут этот спортивный комплекс, и подрядчик порадовал: работы идут с хорошим темпом. Уже готовы фундамент и основной каркас здания, проведены коммуникации, параллельно закупается оборудование, включая ледозаливочные машины», — отметил Игорь Артамонов в своём тг-канале.

Двухэтажный дворец строят для фигуристов и хоккеистов. Одновременно на лёд смогут выйти 50 спортсменов. Трибуны рассчитаны на 300 человек. Возле Ледового есть лыжная трасса. Ребята занимаются даже летом — на лыжероллерах.

«Ледовый в Лебедяни — один из проектов в части большой работы по развитию сельских территорий, и без федеральной поддержки такие масштабные стройки были бы невозможны. Спасибо нашему Президенту Владимиру Путину за поддержку и внимание», — подытожил руководитель региона.

В связи с тем, что Лебедянь входит в перечень опорных населённых пунктов на территории Липецкой области, финансирование объектов по данной госпрограмме осуществляется в приоритетном порядке.