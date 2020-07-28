Игорь Артамонов посетил строящуюся школу на улице 50 лет НЛМК и заверил, что 1 сентября она примет учеников

Глава региона Игорь Артамонов сегодня проверил, как завершается строительство школы № 27 на 800 мест на улице 50 лет НЛМК в Липецке.

«На сегодняшний день большая часть работ уже завершена, чаши бассейнов наполнены водой, ведется благоустройство территории. Записалось уже 550 детей. Остаются небольшие недочеты, будем контролировать завершение работ. Школа 1 сентября примет учеников», – сказал Игорь Артамонов.

Жители густонаселенного микрорайона неоднократно в соцсетях просили власть ускорить строительство школы.

Глава региона посмотрел пищеблок со столовой, спортивные залы, актовый зал, пищеблок, корпус с бассейном. В кабинетах начальной и старшей школы стоят парты, стулья, подключена компьютерная техника.

В образовательном учреждении будет создан инжерно-технологический класс. Предполагается, что на базе школы будет создан экспериментально-образовательный центр, в котором дети смогут изучать различные профессии на практике. В этом году здесь откроются мастерская моды и дизайна, мастерская кулинарного искусства, ремесел и технического творчества.

В следующем году планируется получение школой лицензии на профессиональную подготовку учащихся, которые смогут при окончании учебного заведения иметь разряд или начальную квалификацию по какой-либо профессии. В инженерно-технологической школе будут созданы лаборатории робототехники, прототипирирования, 3D моделирования, радио- и телестудии, объединения хореографии, изобразительного искусства, архитектуры и дизайна.

Спортивную подготовку учащихся будут обеспечивать два спортзала, студия хореографии, спортивные площадки и манеж-центр. Это спортивно-оздоровительный центр с двумя бассейнами, фитнес-зоной, тренажерным залом, которые будут открыты не только для детей, но и для жителей Липецка.