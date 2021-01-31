В Липецке проходит турнир по киберспорту Cyber Life Dota2 Cup.

Его проводят при поддержке Федерации киберспорта Липецкой области, Профессионального спортивного клуба «Липецк» и управления физкультуры и спорта Липецкой области.

5 команд борются за призы от партнёров.

Чемпионат посетил губернатор Липецкой области. Он пообщался с профессиональными игроками и сам сел в кресло геймера. «Как в администрации», — прокомментировал Игорь Артамонов слова одного из спортсменов, который описал принципы работы в команде так — «кто-то добывает золото, кто-то помогает».

Как рассказали представители федерации киберспорта, они не только планируют развивать киберспорт в области и проводить турниры для желающих — киберспорт будут использовать для обучения детей цифровым компетенциям на базе IT-Куба.