В ходе рабочей поездки в Задонский район глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов оценил ход капитального ремонта детского сада №6 Задонска. Учреждение посещают 150 детей от полутора до семи лет, в том числе есть группа компенсирующей направленности для детей с особенностями развития.

Здание за 17 лет ни разу не ремонтировалось. 5 июля 2021 года здесь начали работы. За это время специалисты выполнили демонтажные работы, начали менять кровлю, устанавливают новые стеклопакеты. Стоимость капитального ремонта составит 22 млн рублей, он должен завершиться в сентябре этого года.

«Мы хотим, чтобы здесь был современный детский сад и он ничем не уступал новым дошкольным учреждениям, какие мы открываем в Липецке. Поможем финансово с благоустройством территории. Постепенно будем ремонтировать и детские сады, и школы во всех районах области», – сказал Игорь Артамонов.

Также Игорь Артамонов посетил спортивный комплекс «Форест парк», где в этом году появилось мини-футбольное поле по программе развития детско-юношеского футбола Российского футбольного союза.

Воспитанники Липецкой областной детской спортивной школы олимпийского резерва уже оценили искусственное покрытие и приедут сюда в августе на спортивные сборы.

Игорь Артамонов пообщался с юными футболистами и провел с ними серию пенальти. В рамках государственно-частного партнерства в этом году в «Форест парке» будут оборудованы трибуны для зрителей, площадка для пляжного волейбола, в следующем году появятся еще одно мини-футбольное поле и бассейн под открытым небом.

Кроме того, глава региона побывал на сырной ферме в селе Рогожино. Семья фермеров занимается производством 12 видов сыра из козьего и коровьего молока с 2017 года. На ферме занято 5 человек, продукция хорошо востребована. Жители Липецкой области могут приобрести продукции «Сырная марка» через интернет-магазин или социальные сети.

«У Задонского района огромный туристический потенциал. В Форест-парк могут приезжать спортсмены и просто любители здорового образа жизни, семьи с детьми. В Рогожино можно проводить гастрономические дни, открыть сырную деревню. Мы можем жить за счет туристического потока, предлагая качественные услуги. Будем улучшать условия и для жизни жителей, и для привлечения туристов в Задонск», – отметил Игорь Артамонов.