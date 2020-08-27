Игорь Артамонов посетил Задонский район

26 августа глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов побывал в Задонском районе. Он оценил ход благоустройства двух объектов.

Губернатор посмотрел сквер Победы, на благоустройство которого город получил 17,4 млн рублей в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».







Прогулочную зону мостят тротуарной плиткой, проведены новое освещение, системы музыкальной трансляции и речевого оповещения. В новом исполнении будет центральный обелиск – монумент Победы: изменят его пропорции, сделав более высоким, особое внимание уделят подсветке стелы. Работы уже завершаются, открыть обновлённый сквер планируют в начале сентября.





«Сквер сделан хорошо, будет красивое место отдыха. Важно подумать о том, как часто сюда будут приходить люди. Они не должны бывать здесь только на День Победы. Много паломников приезжают в храм напротив, и они будут гулять и отдыхать в этом сквере. Поэтому нужно создать необходимую инфраструктуру», — отметил Игорь Артамонов.

Для местного населения этот сквер — особое место. Великая Отечественная война унесла жизни почти семи тысяч жителей Задонска. Большинство погибли на фронтах. Летом 1942 город бомбили. Мемориальный комплекс нынешнего парка был заложен в 60-е годы. Тогда здесь появился обелиск – строгая гранитная стела с красной звездой наверху. Спустя год у ее подножия зажгли вечный огонь. Позже добавилась аллея Героев. Уже в 2000-е установлен один из самых известных памятников Задонска — жительнице города Марии Фроловой, у которой война отняла у восьмерых сыновей.

Также глава региона оценил работы по реконструкции здания бывшей женской гимназии, которому больше ста лет. Это объект культурного наследия региона. На работы по его сохранению управление строительства и архитектуры Липецкой области выделило более 12 миллионов рублей в рамках государственной программы «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ».











«Очень радует, что историческое здание восстанавливается по региональной программе. После завершения ремонта здесь откроется местная школа искусств и в ней будут заниматься в два раза больше учеников — до 800 человек», — сказал Игорь Артамонов.

Общая строительная готовность объекта – 95%. Подрядчики заменили инженерные сети здания (водо-, тепло-, электроснабжение) и завершили внутреннюю отделку помещений. Полностью работы должны завершиться к ноябрю.

В начале XX века в этом здании располагалась женская гимназия. В Первую мировую войну – лазарет для раненых, в Великую Отечественную – госпиталь для командного состава и военная комендатура. А с 1957 года здесь была общеобразовательная школа №2.