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Игорь Артамонов посмотрел перспективные площадки для строительства жилья в Липецке

1 час назад
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Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня провел выездное совещание и посмотрел площадки для строительства жилья в областном центре.  Вместе с мэром Липецка Евгений Уваркиной, представителями управления строительства и архитектуры и застройщиками он посетили жилой квартал в районе улицы Калинина и Радиаторная. 

Жители 12 бараков, которые строились еще рабочими Радиаторного завода, давно жалуются на условия проживания, отсутствие водоснабжения, канализации.   Рядом возводятся  многоэтажные дома, но в районе не хватает школы, детского сада, спортивных объектов, не развита пешеходно-транспортная инфраструктура.  

«Нельзя превращать город в трущобы. Будем предлагать застройщикам выкупить существующие квартиры и расселить людей. Далее в соответствии с генпланом города будем возводить комфортное жилье», – сказал Игорь Артамонов. 

Также глава региона осмотрел жилой квартал в районе ЛТЗ, ограниченный улицами Ильича, Ленинградской, Студенческой, Волгоградской и площадку перспективного строительства жилья по улице Бачурина. Несколько домов уже снесены, оставшиеся ветхие  также будут расселены.  Проект межевания территории разрабатывается.

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