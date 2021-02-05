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Игорь Артамонов: “Поток жалоб не останавливается. Необходимо, чтобы Квадра, ЛГЭК ориентировались на обращения”

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Глава региона Игорь Артамонов встретился с представителями  ресурсоснабжающих  организаций. Обсуждались работа с жалобами и готовность сетей к работе в сильные морозы.

Игорь Артамонов отметил, что получает много обращений от жителей по вопросам электро и теплоснабжения. В январе 2021 года в ЕДС поступило почти 2000 обращений, из которых 500 касались работы ресурсоснабжающих организаций. Основными причинами нарушения электроснабжения  и теплоснабжения являются перегруженность сетей, износ оборудования, погодные условия.

 «Поток жалоб не останавливается. Необходимо, чтобы Квадра, ЛГЭК ориентировались на обращения, регулярно отрабатывали каждую жалобу, поступающую на сайт и в ЕДС и  отчитывались перед жителями», – сообщил Игорь Артамонов. 

Участники совещания озвучили причины и статистику внеплановых отключений электроснабжения и теплоснабжения и представили варианты решения проблемы. Предлагается направить финансовые средства, заложенные в  ремонтные и инвестиционные программы ресурсонабжающих организаций, в муниципальные образования с наибольшим количеством отключений, провести реконструкцию котельных совместно с компанией «Россети», провести проверки по выявлению превышения заявленной максимальной мощности потребителями с дальнейшим составлением акта безучетного потребления электроэнергии. 

 «По прогнозу на следующей неделе нас ждет резкий перепад температур. Необходимо, чтобы ведомства, курирующие сферу ЖКХ, ресурсонабжающие организации, управляющие компании объединили усилия, скоординировали действия и работали в режиме повышенной готовности. Энергетики должны создать дополнительные бригады, работающие круглосуточно. Профильные руководителям обязаны держать ситуацию на контроле, оперативно реагировать на каждую жалобу граждан и доводить до них информацию», – сказал Игорь Артамонов.

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