Торжественный приём для представительниц регионального отделения Союза женщин России состоялся сегодня в администрации Липецкой области. Организация отмечает своё 30-летие. С круглой датой и с наступающим 8 марта липецких женщин поздравил руководитель региона Игорь Артамонов.

«Вы выполняете многогранную работу, направленную на укрепление института семьи и семейных ценностей. Вам есть чем гордиться, а мы гордимся вами. Впереди Международный женский день. Примите мои искренние поздравления. Хочу пожелать вам здоровья, надёжных людей рядом и чтобы вы каждый день слышали в свой адрес нежные и добрые слова», – сказал Игорь Артамонов.

Союз женщин России объединяет талантливых и целеустремлённых представительниц прекрасного пола. Многие из них сегодня получили награды. Восемь человек удостоены юбилейной медали «Во славу Липецкой области». В их числе Людмила Кириллова, заслуженный врач России, единственный медик в регионе, имеющий «Орден дружбы». Много лет Людмила Дмитриевна возглавляла Липецкий областной центр по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

Также в числе награжденных – главный редактор газеты “Добринские вести” Тамара Васильевна Шигина.

Четыре представительницы регионального Союза женщин области получили благодарности главы администрации Липецкой области. Почётными грамотами Липецкого областного совета депутатов отмечены шесть женщин. Также были вручены памятные медали и почётные грамоты Союза женщин России.