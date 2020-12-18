Игорь Артамонов поздравил гендиректора ОАО “Гидропривод” с юбилеем предприятия

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов поздравил генерального директора елецкого ОАО «Гидропривод» Владимира Мезинова с юбилеем предприятия и выразил благодарность за развитие и использование новых технологий, успешное производство с многолетним опытом. Об этом сообщает Инвестиционный портал Липецкой области.

На предприятии трудятся более 400 человек.

Оно образовано на базе чугунно-литейного завода. Сейчас здесь реализуется инвестиционный проект по производству импортозамещающих насосов гидравлического оборудования грузовых автомобилей. Основная цель проекта – увеличение производства гидрооборудованя в интересах ПАО «КАМАЗ», АО «АЗ «УРАЛ», АО «Автодизель ЯМЗ», ООО «КЗ «Ростсельмаш» . Главная задача – увеличение выпуска грузовых автомобилей и комбайнов в 2020-2024 годах в соответствии с государственными программами поддержки отраслей, модернизация производства за счет приобретения у российских поставщиков нового (российского и импортного) оборудования.

В планах развития ОАО «Гидропривод» 2020-2024 гг. ввод нового участка сборки не менее 500 кв. м. А также технологическая модернизации предприятия за счет покупки новых станков ЧПУ на 30 млн руб.

Основные потребители продукции предприятия: «Ростсельмаш», «КАМАЗ», «УРАЛ», «Нефтекамский автозавод», «Арзамасский завод коммунального машиностроения», «Мценский завод коммунального машиностроения», Смоленский «Завод Комплексных Дорожных Машин имени М.И. Калинина» и другие.