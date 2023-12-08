Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов накануне Дня Героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря, поздравил тех, чье мужество отмечено высшими наградами. В этот день чествуют Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров ордена Славы и ордена Святого Георгия. С Липецкой областью связаны имена 171 Героя СССР и 19 Героев Российской Федерации. Большинство из них удостоены почетного звания посмертно.

Торжественная церемония чествования Героев прошла в Областном Центре культуры, народного творчества и кино. В нем приняли участие ветераны боевых действий и Вооруженных сил, воспитанники военно-патриотических клубов, кадетских классов, военнослужащие Липецкого авиацентра, представители общественных организаций.

«Мы чтим наших героев, которые рисковали жизнью ради Родины. Они показали пример бесстрашия, мужества, чести и верности своему народу. Они защищали нашу страну от врагов, спасали людей от опасностей, совершали подвиги. Они достойны нашего уважения, благодарности и памяти. Отвагу и силу духа показывают сегодняшние участники специальной военной операции, которые защищают нашу страну», – сказал Игорь Артамонов.

В 2023 году два наших земляка удостоены высшей награды государства – Золотой Звезды Героя Российской Федерации. Это сержант, командир отделения противотанкового ракетного комплекса Юрий Щербаков и майор, лётчик-истребитель, участник СВО Алан Датиев.

Юрий Щербаков родом из Добровского района. После армии остался служить по контракту. Командир отделения противотанковых управляемых ракет. За время службы расчёт Юрия Щербакова уничтожил 12 БМП, 9 танков, 4 БТР и 4 грузовика с боеприпасами, 2 взводных опорных пункта. А в одном из последних боёв остановил наступление противника. Сейчас Юрий находится в зоне СВО и выполняет свой воинский долг.

Игорь Артамонов вручил памятный подарок Алану Датиеву. В ходе боевых действий Герой РФ совершил сотни боевых вылетов, уничтожив семь самолётов противника. В одном из боёв уничтожил два вражеских вертолета Ми-24 и штурмовик Су-25.

Также губернатор вручил медаль «За отвагу» Сергею Федорцу. Это государственная награда Российской Федерации, вручаемая за мужество и отвагу, проявленные в боях и при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности, при защите конституционных прав граждан в условиях, сопряжённых с риском для жизни. С ноября 2022 по январь 2023 командир разведывательного взвода 362 полка выполнял задачи на Сватово-Кременном направлении, с января 2023 командир штурмового взвода штурмового отряда «Рыкарь».

В зале присутствовали родственники погибших героев – Олега Пешкова, Александра Петрова, Андрея Теперика, Владислава Панова, Эдуарда Белана, Сергея Богатикова, Павла Кузнецова, Николая Зыкова. Игорь Артамонов и заместитель председателя Липецкого областного Совета депутатов Андрей Фролов поздравили их с праздником, вручив цветы и памятные подарки.