Игорь Артамонов поздравил липчан с Днём города и Днём металлурга

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов поздравил липчан с Днем города и Днем металлурга.

– Так исторически повелось, что эти два праздника слились воедино, – обратился губернатор к жителям областного центра. – Липецк хорошеет год от года. Благоустраиваются улицы, появляются новые спортивные объекты, хорошеют парки. И это замечательно. Если же мы говорим о профессии металлурга, о Дне металлурга, то сегодня мы можем гордиться тем комбинатом, который мы имеем. Наверное, он самый лучший и эффективный в России, а возможно, и в мире.