Лучших легкоатлетов региона и страны сегодня поздравил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Мария Новикова и Иван Коломиец недавно успешно выступили на первенстве России по лёгкой атлетике среди юношей и девушек до 16 лет. Мария выиграла золото в метании копья, Иван стал лучшим в десятиборье.

Губернатор поблагодарил спортсменов и их тренеров за прекрасный результат и волю к победе, поговорил с легкоатлетами об условиях тренировок и материальной базе, которая создана в спортшколе, где они занимаются. Как рассказал директор липецкой споршколы олимпийского резерва по лёгкой атлетике Александр Митин, для спортсменов созданы достойные условия. Более того, есть оборудование, которое в стране имеется в единичных экземплярах – такое используют в основном в сборной России. Это очень узконаправленные тренажёры, которые позволяют тщательно прорабатывать детали – стартовые моменты, толчок стопы, работу кисти.

«Поговорили с ребятами о планах. Сейчас, конечно, им хочется новых достижений и рекордов. Для этого у нас созданы все условия – есть где заниматься, тренеры хорошие. Рад, что в дальнейшем оба хотят остаться в Липецкой области и развивать спорт в родном регионе. А пока вперёд – к рекордам», – прокомментировал губернатор.