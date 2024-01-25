Торжественный прием ко Дню студенчества прошёл в правительстве Липецкой области. Здесь собралась самая талантливая молодёжь региона. 50 учащихся вузов, колледжей и техникумов отмечены областной стипендией и благодарственными письмами за отличную учёбу, активное участие в исследовательской деятельности, спорте и общественной жизни.

«От всей души поздравляю вас с этим замечательным праздником! Желаю идти вперед и не бояться самых амбициозных целей и задач. А для того, чтоб каждый из вас смог реализовать свой потенциал, в регионе создаются все условия. Самые современные предприятия уже ждут вас на работу», — приветствовал собравшихся губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

У награжденных студентов есть авторские наработки в самых разных сферах. Они создают конспекты уроков, совмещая математику с историей, предлагают, как с помощью пептидов понизить уровень сахара в крови, использовать пластик в строительстве и разрабатывать современные конвейерные линии.

В Липецкой области кадры готовят 22 профессиональные образовательные организации по 35 профессиям и 88 специальностям среднего профессионального образования. Всего в регионе работают 10 вузов, которые готовят специалистов по 100 направлениям. В образовательных организациях высшего образования, техникумах и колледжах обучаются более 45 тысяч студентов.