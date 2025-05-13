Игорь Артамонов поздравил лучших тружеников Липецкой области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в церемонии награждения 30 лучших тружеников региона, чьи имена в этом году занесены на Доску почета «Трудовая слава Липецкой области». Это педагоги, медики, аграрии, водители, промышленники, работники правопорядка, соцслужбы, сферы культуры.

«Именно такие люди приумножают славу своих населенных пунктов и всей области. Мы гордимся, что такие труженики есть на липецкой земле, есть в России. Вы работаете в разных сферах, но каждый – герой своего труда. Вас выбрали коллективы, назвали достойными Доски почета. Это общая радость для всех – вас, ваших сослуживцев, родных», – сказал Игорь Артамонов.

Герои Доски почета получили свидетельства о занесении имен в книгу «Трудовая слава Липецкой области», цветы и денежные премии. Доска почета последние несколько лет интерактивная. У каждого портрета размещается QR-код, по которому можно узнать информацию о лауреате.