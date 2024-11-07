В эти дни липецкие металлурги отмечают знаковую дату в истории создания и развития региональной металлургии – 90 лет со дня первой плавки чугуна, которая состоялась в Липецке 7 ноября 1934 года.

Накануне памятной даты губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с ветеранами липецкой металлургии и действующими сотрудниками НЛМК. Глава региона поблагодарил их за тяжёлый труд и преданность выбранному делу, а также вручил областные награды – благодарности губернатора Липецкой области, благодарственные письма регионального правительства и юбилейные медали «70 лет Липецкой области».

«Тысячи людей вкладывали свои силы и знания в создание производства, которое уже почти век обеспечивает страну необходимым металлом. Работали в условиях, когда многие процессы выполнялись вручную. И липчане смогли. Это сделали люди, которые крепче стали, с характером, закалённым прочнее самого металла. Такие люди были, есть и будут в нашем регионе», – отметил губернатор.

Игорь Артамонов пожелал металлургам здоровья, профессиональных успехов и новых идей.