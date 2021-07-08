Глава региона Игорь Артамонов встретился с многодетными семьями Липецкой области и поздравил их с Днём семьи, любви и верности. Встреча проходила в режиме видеоконференции. Руководитель области поприветствовал 30 семей из разных районов, которые вместе со своими детьми вышли на видеосвязь.

Все они отмечены памятной медалью «За любовь и верность». Эта награда учреждена в 2008 году Фондом социально-культурных инициатив, ей награждаются супруги, прожившие в браке не менее 25 лет. Награды супружеским парам вручали во время торжественных церемоний во всех муниципалитетах области. Игорь Артамонов поздравил семьи и поблагодарил их за воспитание детей.

«Радует, что в нашей области растет количество многодетных семей. Сегодня у нас 15205 семей, которые воспитывают более 50 тысяч детей. За последние 5 лет количество многодетных семей увеличилось на 30%. Это здорово, когда наш регион становится богаче на детей. Вы являетесь примером взаимоотношений и воспитания подрастающего поколения. Спасибо за ваш труд, за укрепление ценностей материнства и отцовства», – обратился к семьям Игорь Артамонов.

Среди награждаемых в этом году семьи работников сельского хозяйства, преподавателей, водителей, медицинских работников, инженеров, священнослужителей, сотрудников правоохранительных органов, предприниматель. Ежегодно в День семьи, любви и верности в торжественной обстановке чествуют восемь семей из Липецка, четыре семьи из Ельца, 18 семей из районов области. Всего с 2008 года медали удостоены 420 семей (включая награждаемых в 2021 году), из них 57 семей – «золотые» юбиляры, прожившие в браке более полувека.

Например, награждаемые в этом году хлевенцы Владимир и Людмила Аксёновы и чаплыгинцы Геннадий и Нина Копыловы вместе уже 50 лет, данковчане Геннадий и Валентина Суздалевы – 55 лет. А жители Воловского района Николай и Татьяна Лешовы состоят в браке 54 года и воспитали пятерых детей. Все семьи, отмеченные медалью «За любовь и верность» в этом году, многодетные, при этом в пяти из них – по шесть детей.