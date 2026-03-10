Игорь Артамонов поздравил НАК с 20-летием со дня образования

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поздравил Национальный антитеррористический комитет с 20-летием со дня создания обеспечивающей безопасность страны структуры.

«За прошедшие годы НАК стал эффективным, слаженно работающим механизмом, объединяющим усилия всех ведомств в борьбе с общим врагом – терроризмом, – говорится в поздравлении. –

Сегодня это чётко выстроенная система, где каждое звено работает на общий результат. От федерального центра до антитеррористических комиссий в регионах. От стратегических решений до конкретных действий на местах.

Меняется мир – меняются и угрозы. Терроризм стал сложнее, технологичнее, изощрённее. А значит, и система защиты не может стоять на месте. Новые вызовы требуют новых решений – современных технологий, мгновенной реакции, абсолютной координации всех служб. И Национальный антитеррористический комитет с этими задачами справляется. Спокойно, профессионально, на том уровне, который сегодня нужен стране.

В Липецкой области, как и по всей стране, безопасность людей – главный приоритет. Региональная антитеррористическая комиссия обеспечивает координацию всех структур. Это слаженная работа по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его возможных проявлений.

Мы хорошо понимаем, что за спокойствием наших граждан стоит ежедневный труд сотрудников спецслужб, правоохранительных органов – всех, кто задействован в системе противодействия терроризму.

Благодарю вас за эту службу. За то, что каждый день, без выходных и праздников, вы обеспечиваете порядок и защищаете нас. Именно благодаря вам жители Липецкой области и всей России могут не думать об угрозе, а просто жить, работать, растить детей и строить планы на будущее.

Крепкого вам здоровья, выдержки, сил и новых успехов в службе на благо нашего Отечества. С праздником!»