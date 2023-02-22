Специальный отряд быстрого реагирования «Феникс» управления Росгвардии по Липецкой области 23 февраля отметит 30-летие со дня создания. Сегодня командира и личный состав СОБРа поздравил губернатор региона Игорь Артамонов. Он поблагодарил бойцов подразделения за мужество, отвагу и профессионализм.

«Сегодня наши собровцы на передовой защищают Родину и выполняют свой долг с доблестью и честью. Благодаря вам мы спокойны за регион и страну. Гордимся вашими подвигами, мужеством и бесстрашием», – сказал губернатор.

Отличившимся в службе сотрудникам были вручены государственные и ведомственные награды, памятные знаки, почётные грамоты и благодарности.

Как отметил руководитель территориального органа Росгвардии полковник полиции Игорь Баранов, за 30 лет существования на счету сотрудников СОБР освобождение заложников, задержания криминальных групп, нейтрализация незаконных бандформирований, вооруженных преступников, пресечение незаконного распространения оружия и наркотиков, мероприятия по защите и охране должностных лиц и иностранных делегаций.

Сейчас бойцы спецподразделения несут службу в зоне СВО. «Наш отряд полностью укомплектован, все в строю – без потерь. В ходе выполнения задач специальной операции личный состав проявляет мужество и профессионализм», – рассказал о службе липецких бойцов командир СОБР «Феникс» Виктор Попов.