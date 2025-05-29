Игорь Артамонов поздравил пограничников с праздником

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов возложил цветы к памятнику «Пограничникам всех поколений». Руководитель региона служил на финской границе. В своем телеграм-канале он опубликовал видеопоздравление для всего пограничного братства области.

«День пограничника — праздник тех, кто стоит на первом рубеже. Кто принимает удар первыми. Всегда на посту — днём и ночью, в жару и в мороз. Пограничная служба — это не просто охрана линии на карте. Это защита того, что нам дорого. Нашей земли, семей, будущего.Горжусь, что являюсь частью этого Братства. Хочу поблагодарить всех, кто сегодня несёт службу на границе. И всех, кто когда-то носил зелёную фуражку. Пограничники — щит страны. И символ верности родине.С праздником нас, друзья. С Днём пограничника! Граница на замке», – написал губернатор.

Также на площади Героев Липецка прошел митинг, посвящённый Дню пограничника. После торжественной части пограничники прошли по центру города.