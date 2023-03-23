Областной праздник, приуроченный ко Дню работника культуры России, состоялся сегодня в Областном центре культуры, народного творчества и кино. Открывая торжество, губернатор региона Игорь Артамонов, напомнил о достижениях в сфере культуры в 2022 году. В частности, он отметил, что в регионе было отремонтировано и реконструировано рекордное число учреждений: построено два и капитально отремонтировано шесть сельских ДК, реконструировано четыре детских школы искусств, а 14 – оснащены по-новому, создано четыре модельные библиотеки. По развитию народных художественных промыслов Липецкая область на первом месте в Центральном федеральном округе. Шесть объектов Липецкой области внесены в федеральный Реестр объектов нематериального культурного наследия народов России. Елецкая рояльная и романовская игрушка вошли в топ-100 «Антологии народной культуры», а художественная керамика Задонского района – в перечень образцов изделий признанного художественного достоинства Минпромторга. Запомнился минувший год яркими событиями, в числе которых Всероссийский музыкальный фестиваль имени Т.Н. Хренникова, открытый всероссийский конкурс имени Н.Обуховой, фестивали «Липецкий выбор», «Джаз на Зелёном острове» и «Декабрьские вечера». По росту посещаемости учреждений культуры Липецкая область вышла на первое место в стране.

«Такие успехи вызывают уважение и восхищение. Но это было бы невозможно без вашей энергии и вашего труда. Именно вы делаете жизнь липчан интересной. Мы искренне благодарны вам за вашу работу», – обратился к гостям праздника Игорь Артамонов.

Лучшим работникам культуры губернатор в торжественной обстановке вручил заслуженные награды. В общей сложности 30 человек получили благодарности министра культуры РФ и губернатора Липецкой области, почётные грамоты, звания заслуженных работников культуры, артистов и художников региона.

В отрасли культуры в Липецкой области работает более 6300 человек. Ежегодно они проводят более 70 тысяч мероприятий, которые посещают свыше 18 млн зрителей. В этом году в регионе запланированы международные фестивали, конкурсы, выставки, театральные премьеры и концерты. Отдельная программа посвящена юбилеям великих земляков – 150-летию Михаила Пришвина, Сергея Рахманинова, Константина Игумнова, 110-летию Тихона Хренникова. Интерес к культуре поддерживается и у молодежи – 65 тысяч жителей Липецкой области в возрасте от 14 до 22 лет оформили Пушкинскую карту. К программе подключились 47 учреждений региона. Это все театры, музеи, филармония, кинозалы, библиотеки, ОЦКНТ.