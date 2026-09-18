Игорь Артамонов поздравил работников леса с профессиональным праздником

В преддверии профессионального праздника — Дня работника леса — в правительстве Липецкой области чествовали лучших работников отрасли. Их поздравил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. За добросовестный труд, личный вклад в осуществление государственной политики в сфере использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов почетные грамоты, благодарности и знаки отличия получили 23 человека. Среди них— пильщики, лесничие, инженер по охране и защите леса, бригадир лесопожарной бригады, тракторист и другие.

«Вы — главное богатство нашего лесного хозяйства. С каждым годом оно подтверждает высокий уровень работы. Я вижу, сколько вы делаете для защиты лесов от пожаров, их очистки, сохранения и восстановления насаждений. Благодаря вашему труду леса Липецкой области находятся в хорошем состоянии, сохраняется и приумножается животный мир. Спасибо вам за профессионализм, ответственность и преданность своему делу», — сказал Игорь Артамонов.

В министерстве подвели итоги работы за 2025 год. Главным результатом года стало не только полное выполнение, но и перевыполнение плановых показателей по лесовосстановлению. При плане 212,7 гектара лесные культуры посажены на площади 215,1 гектара — на 1% больше. Отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших насаждений составило 103,7% при плане 100%. Липецкие лесоводы регулярно перевыполняют этот показатель с 2020 года.

В лесных питомниках региона выращено 6,18 млн штук стандартного посадочного материала — это 413% плана. Потребность на 2026 год составляет 1,98 млн штук, излишки в 4,2 млн сеянцев будут проданы в другие регионы. Посадочный материал выращивается в 12 питомниках общей площадью 65,61 гектара.