В регионе

Игорь Артамонов поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником

16 минут назад

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником, который отмечается сегодня. Руководитель региона поблагодарил медиков за работу.

«Спасибо за доброту и заботу о пациентах, за нелёгкий и самоотверженный труд, за спасённые жизни. Берегите себя и будьте здоровы», – написал губернатор в своём телеграм-канале.

Игорь Артамонов добавил, что в липецкой службе скорой помощи трудятся 1,5 тысячи человек. Только за прошлый год бригады скорой помощи в регионе выезжали на вызовы больше 340 тысяч раз.

Ежегодно в Липецкой области обновляется автопарк скорых. Так, в 2022 годы приобрели 12 новых машин, в 2023 поступило девять автомобилей.

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