Глава администрации Липецкой области сегодня поздравил с юбилеем Юрия Марчевского. Накануне Юрий Дмитриевич отпраздновал своё 85-летие. Глава региона позвонил юбиляру. Отметил его заслуги, поблагодарил за плодотворную деятельность и любовь к Липецкой области.

«Выражаю вам благодарность за то, что вы делали и продолжаете делать. Ваши энтузиазм, патриотизм и любовь к родному краю достойны большого уважения и служат примером для будущих поколений. Желаю крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким», – сказал Игорь Артамонов.

Юрий Марчевский – отличник образования, бывший директор липецкой школы №52, писатель, старейший член партии Единая России в регионе. Много лет он посвятил изучению истории Липецка. Написал несколько книг о родном городе, в том числе «Липецк. Его выбрало время», где собраны уникальные факты об областном центре.

Юрий Марчевский занимается общественной деятельностью. Памятник Танкистам на въезде в Липецк появился не без участия юбиляра. Вместе со своими единомышленниками в 1970-е годы он поддержал инициативу поисковиков и спустя некоторое время на постаменте появился танк, который сегодня знает каждый житель Липецка.