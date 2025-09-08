Игорь Артамонов поздравил сотрудников финансовой системы Липецкой области с профессиональным праздником

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поздравил сотрудников финансовой системы региона с профессиональным праздником, который отмечается сегодня.

«Это праздник тех, чья профессия требует не только глубоких знаний, но и особого чувства меры, порядка и ответственности, – говорится в поздравлении. – Ваша деятельность — это не просто цифры. Каждый день вы решаете сложнейшие задачи. От вашей точности, дальновидности и принципиальности зависит, насколько уверенно Липецкая область будет двигаться к своим целям.

Вы – те, кто видит не только сегодняшние задачи, но и вызовы завтрашнего дня, а также умеет бережно относиться к каждому рублю, понимая, что за ним стоят реальные люди, их надежды и ожидания».

Глава региона поблагодарил финансистов за преданность профессии и ежедневную слаженную работу, а также пожелал стабильности, профессионального роста и реализации задуманных планов.