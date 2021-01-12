Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в тожественном заседании, посвящённом 299-й годовщине образования прокуратуры России. Глава региона поздравил работников ведомства с профессиональным праздником и отметил важную роль прокуратуры в решении задач по обеспечению законности, защиты прав и свобод человека, а также охраняемых законом интересов общества и государства.

«Совместными усилиями нам очень многое удаётся сделать. И уже есть первые успехи. Липецкая область признана лучшей в стране по организации конкретных закупок. Это высокая оценка, которая недавно дана региону. Сегодня сложно представить работу органов власти без прокуратуры. Ведомство пользуется большим авторитетом и у жителей области. Пожалуй, это доверие – самая большая оценка. Я часто рекомендую людям обращаться в прокуратуру по разным жалобам. Выражаю вам огромную признательность и благодарю за добросовестное исполнение долга», – сказал Игорь Артамонов.

За добросовестную многолетнюю службу награды, почетные грамоты и благодарственные письма получили более 30 сотрудников прокуратуры Липецкой области.